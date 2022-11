Martin Matte animera un talk-show à TVA

Martin Matte revient par la grande porte à TVA.

Après l’immense succès de sa comédie Les beaux malaises, l’humoriste pilotera une nouvelle émission hebdomadaire de type talk-show pour la chaine dès septembre 2023.

Bien que le concept soit encore en développement, on promet, autour de Martin Matte et de ses invités, des collaborateurs/chroniqueurs ainsi qu’un groupe maison. Il y aura des sketchs, des prestations musicales, des reportages et même de la fiction.

Ce talk-show, qui n’a pas encore de titre et de case horaire définitive, sera présenté en direct de l’Espace St-Denis, à Montréal. Dix épisodes d’une heure ont été commandés à Encore Télévision, qui développe ce projet en collaboration avec Québecor Contenu.

«Je suis habitué de faire de la scène ainsi que de la fiction, animer un talk-show, non. En direct en plus, cela me déstabilisera, me fera perdre mes repères et me conduira vers mon premier cuisant échec. On dit que l’échec est un passage qui te prépare pour ton prochain succès, mon projet suivant sera donc un grand succès», a dit Martin Matte à la blague. Il sera d’ailleurs de passage à La Tour, ce mardi, pour en parler plus en détail.

Photo courtoisie

Martin Matte s’emploiera à «délier les langues de bois» et il n’y aura pas de censure sur son plateau. Il mettra à profit sa grande curiosité et s’intéressera à des sujets très variés, en étant drôles, sérieux ou même «mordant», selon ce qui a été dévoilé à ce stade-ci.

Pour l’épauler dans ce nouveau défi, Martin Matte pourra compter sur une équipe dédiée au contenu humoristique et par des recherchistes.

«Martin est l'un des grands favoris du public québécois. Il n’a pas peur de se dévoiler au public et ce dernier le lui rend bien. Ce nouveau rendez-vous s’avère très prometteur. Le ton? Ironique la plupart du temps, à l'image de son animateur et coproducteur, permettant ainsi d'aller dans toutes les zones, car au-delà du propos, c'est le côté comique unique de Martin qui donne l'unicité à ce nouvel événement télévisuel», a souligné le vice-président, contenus originaux chez Québecor Contenu, Denis Dubois.

Quel avenir pour Ça finit bien la semaine?

Selon nos informations, l’autre talk-show de TVA, Ça finit bien la semaine, animé chaque vendredi soir par Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil, n’est pas menacé par l’arrivée de l’émission de Martin Matte. On parle en effet de deux propositions très différentes qui peuvent facilement cohabiter à la même antenne.