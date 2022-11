Non, Mark Zuckerberg ne compte pas démissionner

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, ne compte pas démissionner, a fait savoir un responsable des communications de l’entreprise, rejetant les rumeurs sur un éventuel départ.

«C’est faux», a tout simplement déclaré sur Twitter Andy Stone, responsable des communications chez Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram.

Un article publié mardi sur le site «The Leak» faisait état de rumeurs selon lesquelles Mark Zuckerberg aurait décidé de quitter son poste à la tête de Meta et que sa démission serait effective l’année prochaine. Selon le média, cette décision n’affectera pas le Metavers, le projet de réalité virtuelle sur lequel le milliardaire de 38 ans travaille.

Les rumeurs sur un départ potentiel ont commencé alors que le fondateur de Facebook a perdu 11,2 milliards $ US en octobre dernier. Le cours de l’action de Meta avait notablement perdu plus de 30 $ US en une seule séance, passant de près de 130 $US à près de 98 $US entre le 26 et le 27 octobre.

Notons que le titre de Meta a amorcé l’année en valant plus de 330 $US et n’a cessé de dégringoler depuis.