Recherché pour avoir battu un client avec une bouteille d’alcool au DIX30

La police de Longueuil recherche un individu qui aurait agressé violemment un homme à coups de bouteille d’alcool le mois dernier dans un bar du quartier DIX30, dans le secteur de Brossard.

Les autorités ont d’ailleurs diffusé des images tirées d’une caméra de surveillance dans l’espoir que quelqu’un reconnaisse le suspect recherché.

Les événements se sont produits dans la nuit du 15 octobre dernier, quelques minutes avant la fermeture des bars.

«Une altercation a eu lieu dans le bar Dirty D sur le boulevard Leduc au quartier DIX30 à Brossard et s’en est suivi une agression armée. Le suspect a frappé la victime avec une bouteille d'alcool et a quitté les lieux», a fait savoir la police de Longueuil dans un communiqué.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LONGUEUIL

La victime a subi des blessures qui ont nécessité son hospitalisation. Les médecins n’ont cependant jamais craint pour sa vie.

Selon la police, la victime et le suspect ne se connaissaient pas.

L’homme recherché est un Blanc mesurant environ 1,83 mètre (6 pi) de stature mince. Il serait âgé entre 20 et 25 ans. Il a les cheveux courts et des poils au menton. Au moment du crime, il portait un chandail noir avec des lignes jaunes sur le côté des manches et une sacoche pour hommes.

Toute personne détenant de l’information susceptible d’aider les enquêteurs à retrouver cet individu est invitée à communiquer avec la ligne Info-Azimut, au 450 646-8500 ou directement avec le 911.