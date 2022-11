L’un des problèmes avec le réseau de la santé c’est que le nombre de médecins et d’infirmières par habitant n’est pas assez élevé pour répondre à la demande, croit l’ancienne péquiste.

• À lire aussi: Gestion des horaires en santé : on se dirige droit dans le mur, clame la FIQ

• À lire aussi: Hausse du nombre d’infirmières dans les agences privées au Québec

• À lire aussi: Le 811 coûte deux fois plus cher que prévu

«Il n’y en a pas de médecins, on n’est pas capable d’avoir de rendez-vous. Les taux ne sont pas assez élevés. Il y a une étude qui avait été faite et qui démontrait qu’au Canada nous avons un ratio de 2,5 médecins par 1000 citoyens contrairement à 4,7 en Norvège. Nos ratios ne sont pas bons et nous devons avoir plus de médecins et d’infirmières», mentionne Elsie Lefebvre.

Plus tôt mardi, au Congrès de l’ordre des infirmières du Québec, on apprenait qu’il y a environ 82 000 infirmières et seulement 2500 se retrouvent dans les agences privées.

Un chiffre qui démontre bien la pénurie de main-d’œuvre selon Mme Lefebvre.

«Je suis tombé en bas de ma chaise. Le système est en train de crouler parce qu’il y a 2500 infirmières dans le réseau privé. Ça ne se peut pas que seulement 3% des infirmières créent un péril en la demeure parce qu’elles ne sont pas dans le réseau», dit-elle.

L’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux croit, au contraire, que le nombre de médecins et d’infirmières est suffisant.

«Le problème c’est qu’une grande partie travaille à temps partiel (...) S’il n’a pas une responsabilité de mise en place pour les gens de respecter les affectations si nous ouvrons les portes grandes ouvertes à la gestion de son propre horaire, c’est la cause fondamentale de la migration vers le privé. Si nous n’aimons pas le privé, on doit nationaliser les agences privées, mais ne me dites pas que nous n’avons pas assez de personnel médical», explique l’ancien député libéral.

Voyez la discussion animée entre les trois analystes dans la vidéo ci-dessus.