Stationnements gratuits pendant les Fêtes à Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke rendra le stationnement gratuit dans son centre-ville durant la période des fêtes pour favoriser l'achat local.

La gratuité des stationnements s'appliquera du 1er décembre 2022 au 14 janvier 2023, les jeudis et vendredis, à partir de 17h30 et les week-ends durant toute la journée.

De plus, pour pallier à la fermeture du stationnement Webster qui comprenait 400 espaces, une navette fera le transport gratuit entre les rues Belvédère et Wellington pour la même période.

«J’adore notre centre-ville et on vient encore une fois prouver notre attachement à celui-ci. Après avoir financé une ressource au dernier conseil municipal pour accompagner les gens d’affaires du centre-ville, on vient ici répondre aux préoccupations de plusieurs pour la période des fêtes. Nous sommes à l’écoute de nos commerçantes et commerçants depuis le début du mandat et nous allons continuer de les appuyer avec ces nouvelles initiatives», a indiqué la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Pour la propriétaire de la boutique Piosa, Catherine Sheehy, la réaction de la Ville est bien accueillie, quoi que tardive: «On aurait aimé que ces mesures soient mises en place plus tôt, mais on s'en réjouit c'est sûr. Tout ce qui permet aux clients d'accéder plus facilement au centre-ville, c'est positif pour tout le monde.»