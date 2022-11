Un gros poisson rouge, pesant près de 70 livres, pêché en France

Un pêcheur britannique a fait l’envie de plusieurs en attrapant un immense poisson rouge pesant près de 70 livres – probablement le plus gros au monde – dans un lac de la région de Champagne, en France. Les photos de l’impressionnante prise créent bien des remous sur les réseaux sociaux.

Andy Hackett, âgé de 42 ans, a réussi à capturer le poisson-monstre, surnommé La carotte, «The Carrot» originellement, alors qu’il pêchait à Bluewater Lakes, connu pour la pêche aux carpes.

Insaisissable depuis plusieurs années, l’énorme poisson pesant exactement 67,4 livres a été enfin capturé. Le poisson s’est développé et aurait pris du poids, à en croire les pêcheurs des environs.

Capture d'écran Facebook Bluewater Lakes

«J'ai toujours su que “La carotte” était là-dedans, mais je n'ai jamais pensé que je l'attraperais», a déclaré Hackett, un directeur d'entreprise basé dans le Worcestershire.

Pas un poisson rouge en soi, l’énorme monstre orangé est en fait une espèce hybride de carpe cuir et de carpe koï, des poissons d'ornement que l'on trouve couramment dans les étangs.

Son poids de 67 livres, c’est presque aussi lourd que cinq boules de quilles. Et c’est aussi 30 livres de plus que ce qui était auparavant considéré comme le plus gros poisson rouge au monde, capturé par Jason Fugate, résident du Minnesota aux États-Unis, en 2019.

Capture d'écran Facebook Bluewater Lakes

Ce spécimen particulier, qui aurait 20 ans, a apparemment été introduit dans les lacs il y a 15 ans comme nouveau défi pour les pêcheurs, selon Jason Cowler, porte-parole de Blue Water Lakes.

Après l’avoir remonté à la surface après 25 minutes d’efforts à tirer sur la ligne, Hackett en a profité pour immortaliser le moment avec le poisson avant de le relâcher dans les eaux.

«J'ai su que c'était un gros poisson quand il a pris mon appât. Puis il est venu à la surface à 30 ou 40 mètres et j'ai vu qu'il était orange», a ajouté Andy Hackett.

«C'était génial de l'attraper, mais c'était aussi de la chance», a-t-il conclu. Disons que ce poisson rouge aura besoin d’un plus grand bocal que la norme.