Un peu de soleil pour égayer la journée dans le sud du Québec

Les Québécois devront profiter des rayons de soleil mardi dans plusieurs secteurs du sud et du centre de la province, même si le mercure tournera autour du point de congélation.

Dans le Grand Montréal et dans l’Outaouais, la journée s’annonce ensoleillée, mais Environnement Canada prévoit un possible ennuagement en après-midi pour ces secteurs.

Le même scénario est prévu en Mauricie, le Centre-du-Québec et, en partie, dans la Capitale-Nationale avec des températures maximales de moins 3 degrés, selon l’agence fédérale.

Ce n’est pas le cas des régions de l’Estrie et de la Beauce, concernées elles par des averses de neige matinales et des vents forts avec des rafales de 40 km/h en mi-journée.

Dans les secteurs un peu plus au nord, on aura plus de nuages que de soleil, notamment au Saguenay, où le refroidissement éolien atteindra moins 10 degrés en après-midi.

De la faible neige est prévue en matinée dans plusieurs secteurs de l’est du Québec, avant de laisser place à de l’ennuagement avec de rares éclaircies par endroits plus tard en journée.

En revanche, le soleil sera plus présent durant la journée de mercredi, alors que les températures seront dans les normales de saison pour pratiquement l’ensemble du Québec.