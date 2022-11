Vedette de TikTok: une danseuse québécoise dans «Just Dance 2023»

Une danseuse et influenceuse montréalaise très suivie sur TikTok, Angie Augustin, alias Citron Rose, a été recrutée par Ubisoft pour créer et interpréter une chorégraphie incluse dans la version 2023 de la franchise populaire Just Dance.

Selon le géant mondial du jeu vidéo, c’est la première fois de son histoire qu’une artiste canadienne a carte blanche pour créer une chorégraphie de A à Z.

La danseuse québécoise Énola Bédard avait fait une apparition dans Just Dance 2022, mais ce n’est pas elle qui avait imaginé les pas de danse.

Capture d'écran, YouTube

Dans le cas de Citron Rose, Ubisoft a même filmé sa performance sur le toit de son bureau de Montréal, offrant aux adeptes de Just Dance une superbe vue sur le mont Royal. Jamais auparavant un paysage d’ici n’avait été utilisé dans le jeu, disponible à compter d’aujourd’hui.

«C’est une fierté de m’associer à Ubisoft. Professionnellement parlant, c’est avantageux», dit celle qui compte plus de 650 000 abonnés sur TikTok.

La présence québécoise ne se limite pas à Citron Rose. Le producteur Apashe fournit deux chansons, dont Majesty, une collaboration avec le rappeur montréalais Wasiu.

Dans la section difficile

Danseuse pour Sarahmée depuis quatre ans et prof de danse afro, Angie Augustin s’est fait connaître d’Ubisoft lorsqu’elle a conçu deux vidéos promotionnelles pour Just Dance 2022.

Séduite par son travail, l’équipe de Just Dance lui a commandé une chorégraphie originale en lui donnant le choix entre huit chansons.

Photo courtoisie, Dafnée Grégoire

Angie Augustin a opté pour Woman, de Doja Cat, un titre qui lui parlait davantage parce qu’il contient des bases d’afro, son style de danse de prédilection.

Elle a vite découvert que créer pour un spectacle et créer pour un jeu vidéo sont deux expériences différentes.

«Il faut que la personne qui joue soit capable de reproduire tes mouvements.»

Le niveau de difficulté? Encore là, on ne lui a rien imposé. «Je me suis laissée aller. Ma chorégraphie se retrouve dans la section difficile», dit-elle en riant.

Et l’humour?

Sous le nom de Citron Rose, Angie Augustin est devenue une vedette des réseaux sociaux durant la pandémie à titre de créatrice de contenu. Depuis 2021, son nombre d’abonnés a plus que quintuplé sur TikTok, où elle met de l’avant son sens de l’humour.

Elle admet que monter sur scène comme humoriste «lui trotte dans la tête», mais elle n’est pas encore prête à affronter un public.

«Si le public n’est pas réceptif, ça doit être stressant. En plus, il faut penser d’abord à ce que tu dois dire, alors que moi, je suis spontanée. Ce qui me passe par la tête, ça sort.»

«Mais il y a une première fois à tout, dans la vie. Donc, éventuellement, peut-être», conclut-elle.