Déménagement des bureaux d’information touristique

Les travaux du nouveau bureau d’information touristique de Trois-Rivières, en Mauricie, avancent bien et le projet de 650 000 $ permettra au service d’être plus visible, ce qui était reproché aux anciens locaux.

«Avant d’acheter des choses neuves, on va regarder qu’est-ce qu’on peut récupérer puis étrangement, on a réussi à récupérer. Peut-être qu’on va relooker certaines affaires, mais on va essayer d’utiliser tout ce qu’on a», a expliqué le coordonnateur au tourisme chez Innovation et développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, Daniel Rioux.

Auparavant situé plus bas sur Notre-Dame centre, puis à la gare maritime, c’est maintenant au rez-de-chaussée du bâtiment de l’Hôtel OuiGo que les touristes iront dès l’été prochain. IDÉ Trois-Rivières est devenu propriétaire de cette partie d’immeuble.

Le bureau sera d’ailleurs en plein dans l’itinéraire des touristes en étant dans la rue des Forges qui devient piétonne durant la période estivale.

«Ça vient vraiment positionner le lieu d’accueil pour les gens de l’extérieur. Ça va être très visible, ça va être au cœur des activités puis pour nous, c’est aussi l’endroit où on va avoir un premier contact avec le touriste», a ajouté le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Plusieurs projets sont sur la table pour rendre ce nouveau local attrayant. IDÉ a fait appel à une firme spécialisée en innovation pour trouver des idées.

«Notre rôle c’est de mettre en relation des innovateurs, ceux qui ont des solutions innovantes, avec des acteurs en culture, tourisme et divertissement qui ont, eux, des besoins en innovation. Soit des expériences olfactives, soit des projections pour le visuel ou soit qu’ils vont avoir des objets spécifiques qui vont utiliser», a expliqué le directeur général de MT Lab, Martin Lessard.

Sur le côté de la bâtisse, une vitrine pourrait être louée à des entreprises pour dynamiser le tout. Une terrasse pourrait aussi être aménagée dehors l’été.

Les locaux doivent être prêts pour mai ou juin 2023.