Des centaines de dollars donnés aux ménages albertains

Fustigeant la crise de l’inflation «causée par Ottawa», la nouvelle première ministre albertaine Danielle Smith a promis de verser 2,4 milliards $ à ses concitoyens pour les aider à faire face à la hausse du coût de la vie.

• À lire aussi: L’Alberta veut garder les revenus de Banff et Jasper pour elle

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: l'Alberta voulait l'aide de l'armée

Entre autres, les aînés de 65 ans et plus et les personnes handicapées recevront 600 $ au cours des six prochains mois.

Les familles ayant des enfants recevront aussi 600 $ par mineur, a énuméré Danielle Smith lors d’une allocution préenregistrée diffusée mardi soir.

Les ménages albertains auront aussi droit à un montant de 200 $ pour les aider à payer leur facture d’électricité, tandis que la suspension de la taxe provinciale sur l’essence sera prolongée de six mois.

Des rabais sur le gaz naturel et des versements dans des banques alimentaires sont aussi prévus.

«En tant que province, nous ne pouvons pas régler cette crise de l’inflation nous-mêmes, mais grâce à notre budget équilibré et notre bonne position fiscale, nous pouvons offrir une assistance substantielle aux Albertains et à leurs familles pour les aider à traverser cette tempête», s’est exclamée Mme Smith, qui a succédé à Jason Kenney à la tête de l’Alberta au début d’octobre.

La première ministre, qui est en faveur d’une plus grande autonomie de sa province vis-à-vis d’Ottawa, en a profité pour critique à nouveau le fédéral, rejetant sur son dos l’inflation.

«La sévérité de cette crise est avant tout causée par des années de dépenses records et d’endettement à Ottawa, combiné avec les politiques anti-énergie qui font augmenter les prix du carburant, de l’électricité, du chauffage, des aliments et de tout ce dont on a besoin pour vivre et élever nos familles», s’est insurgée Mme Smith.