Deux adolescentes de 12 et 15 ans portées disparues à Val-d’Or

La Sûreté du Québec (SQ) a demandé au public d’ouvrir l’œil, mercredi soir, pour tenter de retrouver deux adolescentes portées disparues à Val-d’Or plus tôt au cours de la journée.

Sarrah-Jenny Anichinapeo Brazeau, 12 ans, et Mélya Papatie, 15 ans, ont été vues pour la dernière fois au centre-ville en après-midi. Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et sécurité.

Sarrah-Jenny est décrite comme mesurant 1,5 m (4’ 1’’) et pesant 59 kg (130 lb). Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns et portait un chandail de coton ouaté noir avec des motifs blancs au moment de sa disparition.

Mélya pour sa part, mesure 1,57 m (5’ 2’’) et pèse 64 kg (140 lb). Elle a les cheveux bruns et les yeux noirs et elle portait un chandail de coton ouaté noir.

Quiconque aperçoit l’une ou l’autre des disparues est invité à contacter le 911 ou la ligne confidentielle de la SQ au 1 800 659-4264.