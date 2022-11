La Ville de Québec réclame le maintien des aides gouvernementales pour les infrastructures

Affirmant que ses infrastructures municipales sont globalement en bon état, la Ville de Québec réclame tout de même que les gouvernements supérieurs maintiennent leur niveau actuel de subventions.

C’est ce qu’on a pu apprendre lors d’un comité plénier organisé mercredi après-midi à l’hôtel de Ville de Québec.

« Depuis 2008, la Ville de Québec investit massivement afin de rattraper le déficit accumulé en entretien des infrastructures. Toutefois, les subventions gouvernementales demeurent essentielles pour les municipalités. Même en poursuivant des investissements municipaux majeurs, un déficit d’entretien est toujours présent », explique l’administration Marchand.

On ajoute que « dans ce contexte, la Ville de Québec sollicite un retour de l’aide gouvernementale pour l’ensemble des municipalités ».

«Du n’importe quoi», selon Villeneuve

Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, a rapidement réagi en déplorant le fait qu’il n’y ait pas eu de huis-clos ou de présentation technique pour permettre aux élus et à l’opposition de « s’approprier » les centaines de chiffres publiés mercredi.

Il a jugé que cette façon de faire constitue un manque de respect envers les fonctionnaires de la Ville, les élus municipaux et les médias.

« Ça nous arrive comme ça, comme un paquet d’informations qu’on doit assimiler tout d’un coup et être prêts à poser nos questions (...) C’est garoché! Et l’équipe du maire convoque deux points de presse en même temps : un sur le logement social et un autre qui se passe au Grand Marché », s’est-il étonné.

S’interrogeant sur l’utilité de cet exercice, il a ajouté que « c’est n’importe quoi. Il y a de bonnes nouvelles là-dedans. Est-ce qu’on veut mettre le bilan des infrastructures sous le tapis? Il y a des choses intéressantes dans tout ça. C’est comme si on voulait se débarrasser de ça et passer ça à la trappe. On ne peut pas travailler comme ça ».

Valeur de 13,9 G$

Dans la présentation de mercredi, on apprend par ailleurs que la valeur totale du parc d’infrastructures de la Ville de Québec est de 13,9 G$ et que 90 % des infrastructures qui sont sous la responsabilité du Service de l’ingénierie sont jugées « en bon état ».

Entre 2008 et 2022, quelque 2 G$ de travaux ont été réalisés. Là-dessus, 773 millions $ (soit 38%) sont issus des subventions gouvernementales.

Pour maintenir les réseaux de voirie, d’aqueduc et d’égout en bon état, on calcule qu’il faut investir 146,7 millions $ annuellement au cours des 10 prochaines années.

Outre ces 146,7 millions $, la Ville dit avoir besoin de 94,2 millions $ annuellement pour « le rattrapage des infrastructures vétustes ». Pour y arriver, il est primordial que les subventions gouvernementales soient maintenues à leur niveau des dernières années, a-t-on insisté.

Investissements importants de maintien de la pérennité physique prévus au Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023 - 2032

Stationnement de l'Hôtel-de-Ville : 17,8 M$

Stade Canac: 11,35 M$

Marina Saint-Roch : 8,75 M$

Garages de travaux publics : 36 M$

Édifices administratifs : 19,9 M$

Piscines intérieures : 12,4 M$

Bibliothèques : 9,4 M$

Source : Ville de Québec

Les infrastructures municipales à Québec

3 649 km de chaussées et de trottoirs;

6 902 km de conduites pluviales, d’aqueduc et d’égout;

468 km de réseau cyclable;

355 stationnements;

1 253 ouvrages ponctuels (vannes, bassins, etc.);

2 078 ouvrages d’art (ponts, ponceaux, etc.);

52 877 lampadaires;

7 usines et 27 ouvrages majeurs de traitement des eaux;

451 bâtiments municipaux.

Source : Ville de Québec