C’est IGA qui remporte cette semaine l'honneur des meilleurs rabais de la semaine, mais deux autres épiciers se sont démarqués.

En ce moment, les consommateurs sont bombardés de publicités pour le fameux vendredi fou.

Dans le passé, il était uniquement associé aux rabais visant les objets électroniques, mais serait-il maintenant aussi associé aux produits offerts en épicerie? Jean-François Gagné-Bérubé, président fondateur de Glouton affirme que oui.

«Ça fait déjà quelques années que ça existe, mais cette année ça prend plus d’importance», dit-il. «Ce ont des offres sur quelques produits qui sont très agressifs.»

Les différentes bannières se lancent la balle au niveau du beurre au cours des dernières semaines, mais c’est Provigo qui offre le rabais le plus alléchant cette semaine. Il se détaille à 3.99$ pour une livre et il n’y a pas de quantité limitée.

Super C offre également de bons rabais au niveau du tofu et des pâtes alimentaires qui se vendent respectivement 2.99$ et 1.79$ chaque.

«Je vous casse un peu les oreilles avec les crevettes nordiques semaine après semaine parce que c’est un produit québécois, mais présentement on les a pour 2$ moins cher que l’excellent prix qu’on avait il y a deux semaines» dit M. Gagné-Bérubé.

Métro offre pour sa part un bon rabais sur la viande à fondue, mais M. Bérubé averti les consommateurs qu’un meilleur rabais est possiblement à nos portes.

À noter que les rabais du vendredi fou seront valides seulement vendredi chez Métro, mais seront valides jeudi et vendredi et samedi chez IGA.