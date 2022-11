Les citoyens de Lac-Mégantic subissent les répercussions de la grève chez Maxi

La grève perdure depuis maintenant quatre mois au Maxi de Lac-Mégantic, en Estrie, obligeant les 6000 habitants de la Ville tout comme les milliers de citoyens des municipalités voisines n'ont plus qu'un seul autre marché d'alimentation où faire leur épicerie.

Avec les écarts de prix importants entre Maxi et Metro, toute la communauté en ressent de plus en plus les impacts, une situation qui inquiète de plus en plus la mairesse de la municipalité.

«Avec en plus l’inflation, plusieurs gèrent actuellement des budgets très serrés. Ça a aussi des conséquences sur les opérations de nos organismes communautaires qui viennent en aide à nos gens dans le besoin», a indiqué Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic.

Les organismes communautaires comme la banque alimentaire et la popote roulante s'en ressentent aussi puisque Maxi était un généreux donateur de denrées alimentaires.

Les autres commerçants de la municipalité subissent également les contrecoups de cette grève, car le supermarché attirait bon nombre de consommateurs de l'extérieur.

La soixantaine d'employés en grève n'auraient jamais imaginé qu'à un mois de Noël, ils seraient toujours sur les lignes de piquetage. Ils sont toujours en attente de la réponse à la contre-proposition faite à leur employeur samedi.

Malgré les pressions du politique, les deux parties semblent encore bien loin d’une entente.