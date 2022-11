SNC-Lavalin décroche un contrat pour l’aménagement d’un hôpital militaire aux États-Unis

SCN-Lavalin a décroché un contrat de 62 millions $ US auprès de l'Army Corps of Engineers des États-Unis (USACE) pour le réaménagement du General Leonard Wood Army Community Hospital (GLWACH) dans l'État du Missouri.

SNC-Lavalin «fournira les services complets nécessaires à la transition d'environ 1156 employés de l'ancien établissement et des locaux médicaux périphériques vers l'établissement de pointe nouvellement construit du GLWACH», a précisé l’entreprise par communiqué, mercredi.

L’actuel établissement sera ainsi remplacé par un nouveau campus médical moderne conçu pour accueillir 5700 militaires en service actif, 20 400 stagiaires et leurs familles. D'une valeur de 302 millions $ US, ce projet comprendra un hôpital de 235 400 pieds carrés, une clinique de 193 300 pieds carrés, une centrale énergétique, des génératrices auxiliaires d'urgence, un garage d'ambulance à cinq places, une hélisurface et des installations de soutien.

Les travaux comprennent des services complets de gestion de projet, soit la planification de l'équipement à usage médical et non médical, l'achat de mobilier et d'équipement, la planification de la transition et le déménagement, l'installation, la mise à l'essai, la formation, l'entreposage, la rotation finale et la fermeture.

«Ces types de projets illustrent la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients, et nous sommes honorés de continuer à soutenir les investissements du département de la Défense des États-Unis pour la modernisation et le remplacement de ses établissements de santé», a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

Dans le passé, SNC-Lavalin a déjà fourni son expertise pour des services d'équipement et de transition à des hôpitaux militaires américains, dont le Weed Army Community Hospital et la Mary E. Walker Clinic à Fort Irwin, en Californie, et le Brian D. Allgood Army Community Hospital au Camp Humphreys, en Corée du Sud.

Au total, 22 projets de services d'équipement et de transition ont été réalisés au cours des 10 dernières années.