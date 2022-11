Trudeau condamne l’attentat terroriste à Jérusalem

Le premier ministre Justin Trudeau a condamné la double attaque terroriste à la bombe de mercredi à Jérusalem, en Israël, lors de laquelle un adolescent de nationalité canadienne et israélienne a perdu la vie.

«C’est avec immense tristesse que j’ai appris le décès d’un jeune Canadien dans un attentat terroriste à Jérusalem, et j’offre mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Je pense aussi aux blessés. Le Canada condamne cette violence dans les termes les plus forts», a déclaré M. Trudeau sur Twitter.

Les deux attaques, survenues à proximité d’un arrêt de bus, ont aussi fait au moins une quinzaine de blessés, selon l’Agence France-Presse (AFP).Le geste a rapidement été dénoncé par les États-Unis et l’Union européenne.

Le jeune homme ayant été tué se nommait Aryeh Shechopek et avait 15 ou 16 ans, selon des sources locales citées par l’AFP. La bombe a détoné alors qu’il attendait l’autobus pour se rendre à l’école religieuse.

L'ambassadrice du Canada en Israël, Lisa Stadelbauer, a indiqué sur Twitter avoir «le cœur brisé» par le décès de ce «jeune Canadien» dans une «attaque terroriste condamnable à Jérusalem».

«Je partage le chagrin de notre ambassadrice en Israël. Un jeune Canadien a été assassiné aujourd'hui lors d'un attentat terroriste à Jérusalem. Mes plus sincères sympathies à sa famille, ses amis et les blessés», a commenté le député fédéral de Mont-Royal, Anthony Housefather, de confession juive.

«Il s'agissait d'un garçon qui n'avait jamais rien fait à personne et a été assassiné simplement parce qu'il est juif», a déclaré le premier ministre sortant Yaïr Lapid.

Ce dernier a tenu une réunion d'urgence avec les chefs des services de sécurité au QG de l'armée à Tel-Aviv et a informé son successeur désigné Benjamin Netanyahu, vainqueur des législatives du 1er novembre, de la situation.

M. Netanyahu mène ces jours-ci des pourparlers avec ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de l'extrême droite sur la composition du futur gouvernement.

«Nous devons former le gouvernement le plus tôt possible, car le terrorisme, lui, n'attend pas», a déclaré mercredi Itamar Ben Gvir, ténor de l'extrême droite qui lorgne sur le ministère de la Sécurité publique, appelant les autorités à mener des «assassinats ciblés» de personnes soupçonnées de terrorisme.

Sans revendiquer ces attaques, le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, les a «saluées», les considérant dans un communiqué comme «le prix des crimes et des agressions» d'Israël «contre notre peuple».

-Avec l'AFP