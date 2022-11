Un doctorat honoris causa à Régine Laurent: «Je sais pas quand je vais redescendre sur terre»

Quelques heures après avoir reçu un doctorat honoris causa de la part de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Régine Laurent est encore sur un nuage.

«Je ne sais pas quand je vais redescendre sur terre, c’est beaucoup d’émotions», mentionne Régine Laurent à l’émission «Le Bilan».

L’UQO a choisi d’honorer l’ancienne présidente de la Commission Laurent qui se penchait sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse en raison de sa contribution à la société québécoise et à son avenir.

Humble, elle ne pensait jamais recevoir un tel honneur.

«L’éducation que j’ai eue de mes parents et de ma famille c’est le sens du devoir et le sens du travail bien fait. Toute ma vie, en raison de mon éducation, je me faisais un devoir de m’impliquer, de bien travailler, de bien faire les choses, etc. Pour moi c’était naturel. J’aurais nommé dix autres personnes avant moi», dit-elle.

Lors de la réception de ce doctorat, Mme Laurent est passée par une gamme d’émotions.

«J’ai pensé à mes parents qui sont débarqués en 1968 d’Haïti, avec quatre enfants dans leur bagage. J’ai pensé à beaucoup de personnes de la communauté haïtienne qui travaillent fort et qui donnent les mêmes valeurs à leur enfant», raconte l’ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

«Merci Régine»

L’animateur, Paul Larocque, qui travaille avec Régine Laurent depuis plusieurs années a tenu à lui rendre hommage à la fin de l’émission.

«Tu incarnes le Québec d’aujourd’hui, tu es une mère de famille, tu es issu de l’immigration, tu es une infirmière, tu as dirigé un syndicat et tu as présidé cette commission qui à mon avis est l’une des plus importantes de l’histoire du Québec pour le bien de nos enfants. Nous avons l’honneur et le privilège de t’avoir au Bilan. Régine, je veux simplement te dire merci», mentionne-t-il.

