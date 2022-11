5 trucs pour négocier de meilleures conditions de travail avec son patron

À l’approche de la fin de l’année, l’heure est aux bilans pour plusieurs.

Certains travailleurs voudront peut-être profiter de cette période festive pour négocier avec leurs patrons de nouvelles conditions de travail.

Bien qu’il y ait toujours moyen d’améliorer son sort, il faut savoir comment s’y prendre.

L’experte en ressources humaines Céline Morellon donne 5 conseils pour bien négocier avec son patron.

1. S’écouter

Avant de demander quoi que ce soit, il faut s’écouter et déterminer ce qu’on veut.

«Pourquoi on a besoin de nouvelles conditions de travail? Est-ce que c’est un simple désir parce qu’on veut ressembler à d’autres autour de nous ou est-ce qu’on vit de l’anxiété avec les conditions de travail qu’on a actuellement et qu’on se rend compte qu’il faut que les choses changent?», donne en exemple Mme Morellon à l’émission À vos affaires à LCN.

2. Savoir ce qu’on veut changer

Il est important d’analyser sa situation, notamment le budget, el rythme de vie et les dépenses afin de déterminer les endroits où on veut réellement du changement.

Le salaire ne sera peut-être pas la seule condition qu’un employé pourra tenter d’améliorer.

«Penser juste au salaire, c’est une erreur», affirme l’experte.

Voici quelques exemples d’autres avantages qui peuvent être négociés :

- La flexibilité d’horaires (être plus disponible pour la famille, les amis, le plaisir)

- Les assurances

- Diminuer ses dépenses en demandant un remboursement pour les frais de transport ou de formation, par exemple

- Des petits avantages comme changer de quart de travail, finir plus tard ou avoir congé le vendredi après-midi

«Négocier ce n’est pas abuser. Négocier, c’est avoir une discussion entre deux personnes qui ont des besoins et qui arrivent à un résultat qui est mesurable», rappelle Céline Morellon.

3. S’informer

Avant de négocier, il faut s’assurer d’avoir toutes les informations nécessaires en main en effectuant des recherches.

«Une fois qu’on sait pourquoi on veut quelque chose de différent, on s’informe. On regarde son taux de rémunération sur le marché, on parle à des collègues auxquels on a confiance, on cherche des alliés. Il faut s’informer pour connaître sa position», explique l’experte en ressources humaines.

4. Connaître sa valeur

Pour bien négocier et arriver à se présenter à son avantage, il faut connaître sa valeur sur le marché et au sein de l’entreprise.

Mme Morellon suggère de demander à son entourage, par exemple: «À quoi je sers dans cette compagnie-là?»

5. Connaître les limites

Une fois qu’on a toutes les informations en main, il faut savoir quelles sont les limites à ne pas franchir avec l’employeur.

«Il faut se préparer adéquatement et se demande quelle est la valeur de la relation que j’ai avec mon patron et l’entreprise et jusqu’où je suis prêt à aller pour mettre cette relation-là à risque. Et là, vous allez pouvoir identifier les leviers pour négocier», suggère la spécialiste.

Elle propose d’ailleurs de trouver ce qu’elle appelle la «Zone d’opportunité d’entente».

«Une fois qu’on a l’information, on décide le minimum acceptable pour nous en fonction de sa valeur et c’est quoi le maximum qu’on pense que le patron est prêt à lâcher et ce qui est disponible», dit-elle.

«Quand on a identifié sa zone d’opportunité d’entente, là, on est prêt à être ouvert et à arriver à une forme de consensus dans la conversation», ajoute Céline Morellon.