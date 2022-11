Agression sexuelle: un grand-père démasqué après avoir transmis l’herpès à sa petite-fille de 6 ans

Un grand-père démasqué après avoir transmis l’herpès à sa petite-fille de 6 ans a finalement avoué l’agression sexuelle, ce qui lui vaudra au minimum une année d’incarcération.

«La fillette avait des douleurs, elle avait de la difficulté à s’asseoir et à uriner», a expliqué Me Carolyne Paquin de la Couronne, alors que l’accusé plaidait coupable cette semaine au palais de justice de Montréal.

Le grand-père de 64 ans, que l’on ne peut nommer afin de protéger l’identité de la victime, a commis son crime en avril dernier. Pendant qu’il gardait la fillette, il en a profité pour l’agresser sexuellement.

L’accusé espérait que l’enfant garde le silence. Or, dans les jours suivants, celle-ci s’est plainte de douleurs. Puis, en revenant de l’école, elle a dit à ses parents qu’elle avait de la difficulté à s’asseoir.

Inquiets, ceux-ci l’ont emmenée à l’hôpital Sainte-Justine, et c’est là que le diagnostic est tombé : il s’agissait de l’herpès de type 1. Et les analyses subséquentes ont été formelles, elle avait attrapé ce virus à peu près au moment où le grand-père l’avait gardée.

Une enquête a ainsi été lancée, ce qui a permis de découvrir que l’accusé était porteur du virus.

Arrêté pour agression sexuelle sur une mineure de moins de 16 ans et pour contacts sexuels, le sexagénaire a finalement plaidé coupable cette semaine. À la demande de la Couronne et de Me Michael Morena, de la défense, il devra se soumettre à des évaluations psychologique et sexologique.

Il reviendra à la cour le printemps prochain, pour les plaidoiries sur la peine à lui imposer.