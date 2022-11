Le prix du bois en chute libre

Après avoir connu une hausse fulgurante pendant la pandémie, le prix du bois est désormais en forte baisse au Québec, au plus grand bonheur des entrepreneurs en construction.

• À lire aussi: Les prix des matériaux de construction en baisse

Si le prix du 2X4 a atteint 11$ en 2021, il se vend aujourd’hui 3,62$.

Même si le prix est en baisse maintenant, il faudra attente quelques mois avant que les clients des entrepreneurs voient leur facture diminuer.

«La plupart du temps, les entrepreneurs ont acheté leurs matériaux avant, donc l'effet de la diminution va se faire sentir plus tard. C'est toujours un défi. On dirait qu'au fil du temps, on a vécu beaucoup de fluctuation dans le niveau du bois», constate Eric coté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ).

Les prix devraient toutefois demeurer bas, selon un analyste de marché.

«C'est très peu probable qu'on retrouve une accélération des prix comme on a connu. Donc, je pense qu'on va devenir dans un climat beaucoup plus normal. C'est dur à dire s'il va y avoir encore des meilleurs escomptes éventuellement. On est dans des prix assez normaux pour le moment», affirme Simon Brière, stratège principal chez RJ O’Brien et associés.

Signe de ralentissement économique, le prix du bois a chuté de 70% cette année sur le marché.

Et il ne s’agit pas du seul matériau qui redevient plus abordable: l'acier est revenu au même prix qu'en 2019.