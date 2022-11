Prix des libraires du Québec: dévoilement de la sélection préliminaire

Heather O’Neill, Alex Viens, Sylvie Drapeau et Mali Navia s’inscrivent dans la présélection du Prix des libraires du Québec.

Tandis que les finalistes seront dévoilés en janvier et les lauréats couronnés en mai, la liste préliminaire, pour les catégories BD, Essai, Poésie et Roman, nouvelles et récit, a été rendue publique mercredi au Salon du livre de Montréal. En tout, 52 titres ont été sélectionnés au sein de ces catégories.

«Perdre la tête» d’Heather O’Neill, «Les pénitences» d’Alex Viens, «Le jeu de l’oiseau» de Sylvie Drapeau et «La banalité d’un tir» de Mali Navia font ainsi partie des 12 titres à avoir été sélectionnés dans la catégorie Roman, nouvelles et récit québécois.

«Les ombres blanches» de Dominique Fortier, «Éveil à Kitchike: La saignée des possibles» de Louis-Karl Picard-Sioui, «On a tout l’automne» de Juliana Léveillé-Trudel et «La jeune fille à la tresse» de Françoise de Luca se sont aussi taillé une place dans cette catégorie.

Une douzaine de titres ont de leur côté été sélectionnés dans la catégorie Roman, nouvelles et récit hors Québec, dont «Cher connard» de Virginie Despentes, «Les abeilles grises» d’Andreï Kourkov et «Mr. Loverman» de Bernardine Evaristo.

Neuf titres ont pour leur part retenu l’attention des comités de sélection dans la catégorie Essai québécois et six dans celle Bande dessinée Québec.

Les lauréats seront couronnés le 11 mai, lors du Gala du Prix des libraires du Québec 2023.

Titres présélectionnés dans la catégorie Roman - Nouvelles - Récit Québec

«Le jeu de l’oiseau», Sylvie Drapeau (Leméac)

«Perdre la tête», Heather O’Neill (Alto)

«Les ombres blanches», Dominique Fortier (Alto)

«Éveil à Kitchike: La saignée des possibles», Louis-Karl Picard-Sioui (Hannenorak)

«On a tout l’automne», Juliana Léveillé-Trudel (La Peuplade)

«Morel», Maxime Raymond Bock (Cheval d’août)

«La jeune fille à la tresse», Françoise de Luca (Marchand de feuilles)

«Les marins ne savent pas nager», Dominique Scali (La Peuplade)

«La mère intérieure», Sophie Marcotte (La maison en feu)

«Les pénitences», Alex Viens (Cheval d’août)

«La banalité d’un tir», Mali Navia (Leméac)

«À la maison», Myriam Vincent (Poètes de brousse)

Titres présélectionnés dans la catégorie Essai Québec

«Les rêves du ookpik», Étienne Beaulieu (Varia)

«Armer la rage : Pour une littérature de combat», Marie-Pier Lafontaine (Héliotrope)

«Mœurs: De la gauche cannibale à la droite vandale», Alain Deneault (Lux)

«Cicatrices: Carnets de conversation», Sara Danièle Michaud (Nota Bene)

«Panique à l’université: Rectitude politique, wokes et autres menaces imaginaires», Francis Dupuis-Déri (Lux)

«Géographies du pays proche: Poète et citoyen dans un Québec pluriel», Pierre Nepveu (Boréal)

«Tu choisiras les montagnes», Andréane Frenette-Vallières (Le Noroît)

«L’habitude des ruines: Le sacré de l’oubli et de la laideur au Québec», MarieHélène Voyer (Lux)

Titres présélectionnés dans la catégorie Bande dessinée Québec

«Parfois les lacs brûlent», Geneviève Bigué (Front Froid)

«Confessions d’une femme normale», Éloïse Marseille (Pow Pow)

«La fin du commencement», Fadi Malek et Anne Villeneuve (Nouvelle adresse)

«René Lévesque: Quelque chose comme un grand homme», Marc Tessier et collectif d’artistes (Moelle Graphik) Adieu triste amour, Mirion Malle (Pow Pow)

«Un Paris pour Dallaire», Marc Tessier et Siris (La Pastèque)