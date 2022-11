Même si Gabriel Nadeau-Dubois affirme que l’offre au Parti Québécois (PQ) est plus généreuse que celle offerte à Québec solidaire (QS) en 2014, l’ancienne péquiste, Elsie Lefebvre, n’a pas du tout la même opinion.

«C’est François Legault, lui-même au lendemain de l’élection qui en bon père de famille a dit tout le monde va avoir sa place, mais il envoie Simon Jolin-Barrette qui est vraiment ferme dans les négociations. Le Parti Québécois aurait 5 à 7 questions par tranche de 100 questions, c’est une blague totale», dénonce-t-elle.

Elle n’est pas la seule qui croit que le gouvernement et les partis d’opposition tentent de nuire au développement du PQ pour les quatre prochaines années.

«Derrière les arguments que peut utiliser Gabriel Nadeau-Dubois, il y a une alliance entre QS et la CAQ qui ont chacun intérêt à ce que le Parti Québécois ne renaisse pas», avance Mathieu Bock-Côté.

Cependant, l’ancien ministre libéral, Gaétan Barrette, croit au contraire que le PQ

«Selon les règles, le Parti conservateur peut aller faire ses points de presse à la tribune de presse et pour le PQ, on leur offre, à l'heure actuelle, plus que ce que les règles leur permettraient d’avoir», mentionne-t-il.

