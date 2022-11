4 conseils pour une exposition saine des enfants aux écrans

Une exposition aux écrans peut avoir des impacts positifs sur l’apprentissage des enfants de moins de cinq ans, démontre une récente étude.

Il faut toutefois que le temps passé devant les téléviseurs, tablettes ou téléphones intelligents soit limité et fait de façon bienveillante.

Voici quatre recommandations pour assurer une exposition à l’écran saine pour les enfants:

1. Limiter le temps d’écran

Malgré qu’il puisse y avoir des bienfaits à l’exposition aux écrans dans certaines circonstances, la Société canadienne de pédiatrie (SCP) recommande quand même de limiter le temps d’écran sédentaire à une heure par jour pour les enfants de deux à cinq ans.

En entrevue à LCN, la psychoéducatrice Mélanie Bilodeau explique que les bienfaits soulevés par le rapport ne doivent pas encourager des périodes prolongées d’exposition aux écrans.

«Il y a certains risques potentiels à l’exposition prolongée aux écrans sur l’ensemble du développement global d’un enfant», dit-elle.

Il est également suggéré d’éviter les écrans en soirée, au moins une heure avant le coucher.

2. Atténuer les risques

La présence des parents lorsque les enfants sont exposés aux écrans ainsi qu’un choix de contenu approprié pourrait aider à atténuer les risques d’impacts négatifs liés au temps d’écran.

Donner la priorité aux émissions éducatives en est un exemple.

Il est aussi conseillé de surveiller et encadrer l’utilisation que font les jeunes enfants des médias sur écran en ciblant des vidéos ou des listes de lectures sur les plateformes comme Youtube.

«Ce ne sont pas les écrans en soi qui sont dommageables, c’est plutôt le temps d’exposition prolongé et la façon dont on expose les enfants aux écrans, indique Mme Bilodeau. Il y a aussi la pertinence du contenu qui aura une incidence sur le développement de l’enfant.»

3. Déterminer le contexte

Une série de recommandations est émise concernant le contexte dans lequel les contenus sont visionnés sur les écrans par les enfants.

Il est donc conseillé de prioriser une utilisation familiale et commune des écrans plutôt qu’une utilisation solitaire.

Les frères et sœurs plus âgés peuvent également devenir des «mentors» et agir en exemple pour les plus jeunes.

4. Donner l’exemple

La SCP suggère également aux parents de donner l’exemple quant à une utilisation saine des écrans pour leurs jeunes en évitant, par exemple, de laisser la télévision allumée en arrière-plan.

La psychoéducatrice Mélanie Bilodeau rappelle également que les bienfaits liés aux écrans ne remplacent pas le contact humain.

«Les relations humaines vont toujours demeurer ce qu’il y a de plus important dans la vie d’un tout petit», dit-elle.

Il est donc aussi recommandé d’encourager des activités sans écran et y participer.