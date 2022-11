Atteinte d'une maladie chronique: «je recommence à rêver»

Une dame de la Beauce atteinte d'une maladie neurologique dégénérative dit avoir vu sa vie changer du tout au tout grâce à l'activité physique et ses visites chez le kinésiologue.

En 2009, le médecin d’Annick Vigneault lui a diagnostiqué l'Ataxie de Beauce, une maladie qui affecte le cervelet et qui cause des pertes d'équilibre et de motricité, de la fatigue et des troubles du langage. Des symptômes qui minaient grandement son quotidien.

«C’était assez difficile la vie. J’avais un déambulateur. Je dormais l’après-midi, je n’avais pas le choix parce que j’étais trop fatiguée sinon [...] Il fallait que je fasse attention pour ne pas tomber et j’étais très lente.»

Aujourd’hui, après avoir recommencé l’exercice physique avec les conseils d’une kinésiologue, elle dit que ses symptômes se sont atténués.

«Au premier cours, j'avais peur de tomber, mais là, c'est rendu que je marche très vite! La prochaine étape, je vais essayer de recommencer à courir.»

La mère de deux enfants fait même des plans qu’elle n’aurait jamais pensé pouvoir faire il y a quelques années.

«Je recommence à en avoir des rêves. Des voyages, je me suis déjà booké un voyage en Gaspésie l’été prochain.»

Le 2/3 des Canadiens atteints d'une maladie chronique

L'Alliance canadienne de kinésiologie estime que le 2/3 des Canadiens souffrent de maladies chroniques.

«Nous les kinésiologues on est des professionnels de la santé qui utilisent l’activité physique comme moyen de prévention», explique Marie-Andrée Gagnon.

Elle croit qu'avec l'activité physique il est possible d'améliorer la qualité de vie de nombreux malades.

«On prend une personne qui a de la misère par exemple à marcher, juste le fait d’augmenter la force dans ses jambes, ça va être plus facile pour elle de marcher et même, de monter les escaliers, donc ça va avoir un impact significatif.»

Selon l'Alliance canadienne de kinésiologie, «de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques ont souvent évité de consulter leurs professionnels de la santé pendant la pandémie de COVID-19. Ces délais dans leur traitement pourraient maintenant contribuer à empirer leurs problèmes de santé».

-Avec les informations d'Élodie Drolet