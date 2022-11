Même si les budgets du cinéma québécois sont loin de refléter ceux des superproductions américaines, le Québec parvient tout de même à tirer son épingle du jeu.

«On est quand même pas mal bons, il y a beaucoup de talent ici», affirme l’acteur et réalisateur Luc Picard en entrevue avec Denis Lévesque.

Ce ne sont toutefois pas toutes les productions qui sont des succès, selon lui.

«Il ne faut pas non plus virer fous, on manque notre coup des fois aussi», dit-il.

Il est toutefois difficile de comparer l’industrie québécoise à celles étrangères en raison des budgets attribués à chacun.

«C’est dur de comparer un film qui a 4 millions de budgets à un film qui en a 30 millions. Ce n’est pas du tout la même chose», explique Luc Picard.

Se démarquer à l’étranger

Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, Denys Arcand: plusieurs Québécois ont réussi à s’illustrer à l’étranger au cours des dernières années.

Plusieurs jeunes, dont Xavier Deland, font de plus en plus leur marque.

«Moi, je les sens pleins d’appétit, pleins d’imagination, soutient Luc Picard. Je suis toujours ravi de voir des choses qui vont nous bousculer, qui vont nous charmer.»

Voyez l’émission complète de Denis Lévesque – 25 ans LCN dans la vidéo ci-dessus.