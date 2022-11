Côte-St-Luc Bagel: l'entreprise demande de ne pas consommer ses produits

L'entreprise Côte St-Luc Bagel inc. demande à la population de ne consommer aucun de ses bagels préparés et vendus la semaine dernière, car les produits n’ont pas été préparés et conditionnés de façon à assurer leur innocuité.

Cet avis a été émis par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Côte St-Luc Bagel inc., située au 5757, avenue Caldwell, à Montréal.

Les produits qui font l'objet de la mise en garde étaient offerts à la vente jusqu'au 23 novembre 2022, uniquement à cet établissement.

Les produits étaient vendus et emballés par le préposé à la demande des clients.

L'exploitant procède au rappel des produits en question par mesure de précaution. Les personnes ayant acheté l’un de ces bagels doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté, où le jeter.

Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé. Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.