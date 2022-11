Entente entre les partis: le PQ s’estime floué

Après une entente survenue entre les partis au terme de plusieurs semaines de négociation en vue de la rentrée parlementaire, le Parti québécois se sent floué et accuse les autres formations politiques d’avoir fait preuve de mauvaise foi.

«Nous sommes allés chercher le maximum que nous pouvions obtenir dans des conditions qui n’ont aucun sens», s’est désolé Paul St-Pierre Plamondon dans un long message publié sur Facebook vendredi après-midi, quelques minutes après la ratification de l’entente par toutes les formations politiques.

Loin de corriger les disproportions de notre mode de scrutin, l’entente vient les accentuer, estime le chef péquiste.

«Nous n’avons pas senti d’appétit (...) pour un rééquilibrage démocratique réel», écrit-il, en soulignant que tant les libéraux que Québec solidaire ont obtenu «la totalité de leurs demandes, tant administratives que financières».

Considérant que sa seule option était de faire intervenir l’opinion de la population dans le débat, le Parti québécois a pris la décision la semaine dernière d’amener les discussions sur la place publique et de diffuser les offres «ridicules» qui leur avaient été faites.

Selon M. St-Pierre Plamondon, cette stratégie a entrainé un contre-coup. «Avant-hier, nous avons appris qu’une offre écrite nous excluant avait commencé à circuler entre les trois partis et qu’ils étaient prêts à signer sans notre accord».

«On ne pouvait pas risquer de perdre encore davantage de budget que ce qui nous a été proposé. On ne pouvait pas risquer de potentiellement sacrifier la viabilité du mouvement indépendantiste au Parlement pour tenter d’aller chercher encore quelques miettes de plus», poursuit-il.

Le PQ pourra donc poser sept questions tous les dix jours, et il obtient un financement de 570 000$ pour le travail parlementaire, et 237 867$ pour le bureau de circonscription de M. St-Pierre Plamondon. Il aura également une place d’observateur au Bureau de l’Assemblée nationale, mais pas de droit de vote, ce qui lui permettra d’assister aux discussions sur la gestion administrative de l’Assemblée.

«Notre système démocratique est de plus en plus brisé et les gens qui sont avantagés par cette dynamique. Le Parti québécois travaillera pour que ce processus bancal de ‘’négociations’’ soit le dernier de l’histoire du Québec. Nous proposerons une réforme qui permettra notamment d’en faire un processus INDÉPENDANT et NEUTRE, en plus de changer les règles sur la reconnaissance qui ne sont plus adaptées à notre réalité», conclut Paul St-Pierre Plamondon.

Les autres partis sont heureux

Contrairement au PQ, les autres partis se sont tous déclarés satisfaits de l’entente à laquelle ils sont parvenus.

Le leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, s’est dit «heureux d’avoir conclu une entente avec les trois partis d’oppositions», dans un message publié sur Twitter. «En ce début de nouvelle législature, tous les partis ont maintenant les outils nécessaires pour travailler au bénéfice de tous les Québécois», a-t-il ajouté.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, est du même sentiment. «Nous avons su participer à une discussion constructive dans l’intérêt des Québécois», s’est-il félicité sur les réseaux sociaux.

Très heureux de vous confirmer que l'opposition officielle a donné son accord à une entente négociée entre les partis à l'Assemblée nationale.



Nous avons su participer à une discussion constructive dans l'intérêt des Québécois.#PourLesQuébécois #polqc #assnat — Marc Tanguay (@marc_tanguay) November 25, 2022

Québec solidaire s’est également réjoui de l’issue des négociations. «La session parlementaire débute mardi prochain, et les députés solidaires auront les moyens nécessaires pour faire leur travail d’opposition face au gouvernement Legault», est-il indiqué dans une publication sur Twitter.

Nous sommes très heureux d’être arrivés à une entente avec les autres partis. La session parlementaire débute mardi prochain et les député-es solidaires auront les moyens nécessaires pour faire leur travail d’opposition face au gouvernement Legault. 🧡✊#polqc pic.twitter.com/wpTvWjFaSr — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) November 25, 2022

Budget de fonctionnement accordé aux partis d'opposition

PQ : 807 867 $ (3 députés)

269 289$ par député

Sept questions tous les 10 jours au Salon bleu

QS : 2 687 181 $ (11 députés)

244 289$ par député

31 questions tous les 10 jours au Salon bleu

PLQ : 5 130 073 $ (19 députés)

270 003$ par députés

60 questions tous les 10 jours au Salon bleu