Livre de Pierre Gervais: beaucoup de travail à Louiseville

Le succès de librairie que connaît le livre de l'ancien responsable de l'équipement du Canadien de Montréal, Pierre Gervais, génère des retombées à Louiseville, en Mauricie.

C'est chez Marquis Imprimeur qu'est imprimé «Au cœur du vestiaire» et l’entreprise parle de véritable «folie».

Les 30 000 premiers exemplaires étant insuffisants, il faudra en tirer 10 000 autres à partir de lundi et 15 000 autres la semaine suivante. Il est déjà acquis que l'ouvrage s'élèvera au rang des plus grands best-sellers québécois jamais imprimés à Louiseville.

«Évidemment que dans le marché québécois c'est l'un des grands succès. On le ressent, on le voit, on en entend parler partout à la radio et nous, oui, on le ressent dans nos prises de commandes, dans les quantités qu'on produit. Pour un titre québécois, on est dans les grandes quantités», a observé Éric Bouchard, directeur de Marquis Imprimeur.

À l'importante librairie Poirier de Trois-Rivières , on sera en rupture de stock jusqu'à la réimpression. C'est une cousine de Pierre Gervais, originaire de Trois-Rivières, qui est venue prendre le dernier exemplaire encore disponible.

«Je suis venue chercher le dernier pour mon papa pour Noël», a-t-elle confié.

Le libraire avait pourtant profité d'un réapprovisionnement jeudi pour le passage de Pierre Gervais.

«On a demandé à l'éditeur, peux-tu nous en emmener d'autres, j'ai l'impression qu'on va en manquer. Il nous a apporté trois caisses hier et, là, c'est parti. En fait c'étaient 150 livres de plus et c’est parti rapidement», a constaté Guy Rousseau, responsable de la librairie.