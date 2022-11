L’Unité GRIPP de la police de Québec maintenue seulement l’été, une autre unité voit le jour

L’Unité GRIPP du SPVQ, affectée à la surveillance des bars de Québec, poursuivra son mandat seulement l’été. Les patrouilleurs et les membres d’une toute nouvelle unité, baptisée IRIS, prendront le relais le reste de l’année.

• À lire aussi: Moins de policiers en périphérie

• À lire aussi: Des propriétaires de bars inquiets: la Ville de Québec démantèle son unité spécialisée

• À lire aussi: Interventions controversées: Le SPVQ met fin à l'unité GRIPP

La direction du Service de police de la Ville de Québec a convoqué les médias, vendredi matin, pour annoncer les détails de la révision du mandat de l’Unité GRIPP.

Cette escouade a été sous les projecteurs dans la dernière année à la suite d’arrestations controversées et musclées effectuées par certains de ses membres.

L’agent Jacob Picard, du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a d’ailleurs été accusé au criminel de voies de fait et de voies de fait causant des lésions dans deux événements distincts, à la suite d’une enquête du BEI (Bureau des enquêtes indépendantes).

D’entrée de jeu, le chef de la police de Québec Denis Turcotte a démenti les rumeurs et reportages ayant fait état d’un « démantèlement » de GRIPP. Il n’en a jamais été question, a-t-il assuré. Le rôle de cette unité est « indispensable », a-t-il fait valoir.

« Je désire rassurer les citoyens et commerçants. Le SPVQ est présent et va demeurer présent sur le terrain pour assurer la sécurité et la quiétude de tous », a-t-il insisté.

Les patrouilleurs, qui sont tous formés pour intervenir dans les bars lors de débordements, et la nouvelle unité IRIS (Intervention, Renseignements, Investigation, Soutien) qui travaillera davantage dans l’ombre en soutien aux enquêtes, prendront le relais lors des périodes de faible achalandage à l’automne, à l’hiver et au printemps.

Plus de détails à venir...