Miracle de l’Action de grâces: tombé d’un bateau de croisière, il aurait passé 15 heures dans l’eau

Une histoire digne d’un film hollywoodien est survenue lors d’une croisière dans le golfe du Mexique.

Dans les premières heures après le départ du Carnival Valor de La Nouvelle-Orléans, mercredi, un frère et sa sœur se sont rendus dans un bar à bord du navire.

Vers 23h, le jeune homme de 28 ans s’est levé pour se rendre aux toilettes, selon un communiqué d’un porte-parole de Carnival transmis à CNN.

Il n’est jamais revenu.

La sœur a signalé la disparition de son frère vers midi le lendemain, jour de l’Action de grâces américaine, indique le communiqué consulté par CNN.

Des appels ont été faits dans les haut-parleurs du navire de croisière invitant le passager disparu à se présenter au Service à la clientèle, raconte un passager, Mike Anderson, à CNN.

Capture d'écran/CNN

Les croisiéristes ont aussi «remarqué des agents de sécurité qui faisaient des recherches sur le bateau avec la photo du passager disparu sur leur téléphone».

Vers 14h, un appel final a été lancé pour demander au passager de se présenter au service à la clientèle.

Les passagers ont ensuite été avisés que l’heure d’arrivée au port de Cozumel, au Mexique, était retardée.

Le bateau de croisière a alors fait demi-tour, selon Mike Anderson.

«Le Carnival Valor a refait son chemin pour aider les opérations de recherche et de sauvetage», confirme le porte-parole de l’entreprise à CNN.

Vers 14h30, la garde côtière a reçu un appel du navire pour un passager disparu.

Une opération de recherche, sur l’eau et dans les airs, s’est alors enclenchée.

Mission critique

Une alerte a été émise à tous les marins qui se trouvaient dans le golfe du Mexique.

Les recherches se sont étendues à une zone de plus de 320 km (200 miles), selon ce qu’a indiqué le lieutenant Seth Gross, coordonnateur des recherches et sauvetage pour la garde côtière américaine, à CNN.

La température de l’eau, jeudi, était d’environ 21 degrés Celsius, selon le lieutenant.

Puis, un miracle s’est produit: le jeune homme de 28 ans a été retrouvé par l’équipage d’un vraquier vers 20h25, à environ 32 km au sud de la Southwest Pass, un des canaux à l’embouchure du fleuve Mississippi en Louisiane.

Le rescapé n’a pas donné de détails sur les causes de sa chute et le moment précise où il est tombé.

Les sauveteurs estiment qu’il pourrait avoir passé plus de 15 heures dans l’eau.

«Le fait qu’il a été capable de flotter et de se maintenir au-dessus de l’eau pour une aussi longue période, c’est juste quelque chose que vous ne pouvez pas tenir pour acquis et certainement quelque chose dont je vais me rappeler toute ma vie», affirme le lieutenant Gross à CNN.