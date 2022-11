L’entreprise québécoise 2nd Skin Promotion offre une solution durable et abordable aux entreprises qui souhaitent augmenter leur visibilité.

Alors que les entreprises de la province doivent composer avec la pénurie de main-d’œuvre, plusieurs d’entre elles se tournent vers le matériel promotionnel pour assurer leur visibilité.

Cette solution a l’avantage de favoriser le sentiment d’appartenance des employés qui portent le logo de leur employeur, et d’offrir à celui-ci une visibilité durable.

«On fait la sérigraphie, broderie. On fait aussi la tampographie, qui est l'impression sur plastique sur surface courbe, verre, métal. On fait aussi la gravure laser. On fait de l'impression numérique, du transfert thermal. En fait, dès qu'il y a un logo sur quelque chose, on est bon là-dedans», énumère Rémy Vézina, propriétaire de l’entreprise 2nd Skin Promotion.

La visibilité offerte par les vêtements promotionnels a des répercussions certaines, selon M. Vézina.

«L'identification est super importante, que ce soit pour le sentiment d'appartenance des employés à l'entreprise. C'est un mode de publicité qui est aussi très récurrent et durable», explique-t-il.

L’entreprise a par ailleurs ses propres recettes de couleurs pour assurer le rendu de ses produits.

«On va tout faire nous-mêmes nos mélanges de couleurs, un peu comme quand on achète de la peinture à la quincaillerie. On a des recettes. On fait nos recettes de couleurs», précise-t-il.

L’entreprise 2nd Skin est par ailleurs fière de son parcours.

«On a commencé tout petit en sous-traitance avec 25 dollars au départ. Donc, maintenant avec 45 employés et les équipements et tout, c'est sûr qu'au fil du temps, on a investi massivement», relate M. Vézina.