Ottawa investit dans la construction de 91 logements abordables à Montréal

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé vendredi le financement de 91 nouveaux logements abordables dans l’arrondissement d’Outremont à Montréal.

L’agence fédérale entend investir 4,7 millions $ pour la construction de ces logements destinés aux familles, aux personnes seules et aux aînés à faible et moyen revenu.

«Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable. Par l’entremise du Fonds national de co-investissement dans le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable, ici à Montréal et partout au Canada, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. L’investissement annoncé aujourd’hui aidera les personnes les plus vulnérables à surmonter les obstacles liés à l’accès au logement», a déclaré le ministre du Logement, Ahmed Hussen.

Pour leur part, la Société d’habitation du Québec (SHQ), la Ville de Montréal ainsi que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont investi un total de 19,9 millions $.

«Outremont est fier d’appuyer ces initiatives de construction de logements sociaux et communautaires sur son territoire», a ainsi mentionné le maire de l’arrondissement, Laurent Desbois.

Les ménages admissibles auront également droit à une aide du gouvernement du Québec pour le paiement du loyer.

«Jusqu’à 50 % des locataires pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger», a-t-on précisé par voie de communiqué.