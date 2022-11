Un jeune homme arrêté pour vol à main armée à Terrebonne

Un homme encagoulé auteur d’un vol à main armée à Terrebonne a été arrêté jeudi tard dans la soirée.

Tout a commencé lorsque vers 18 h 30 le suspect de 19 ans s’est présenté dans un dépanneur de la rue Rodrigue, près de la rue du Châtaignier.

Il a exigé de l’argent et des cigarettes du caissier qui s’est exécuté sous la menace d’une arme pointée dans sa direction.

Erik Peters / Agence QMI

Le voleur a quitté le commerce avec son butin sous les yeux d’un témoin présent dans les parages, selon Service de police de Terrebonne-Sainte-Anne-des-Plaines-Bois-des-Filion.

C’est grâce à ce témoin que les policiers ont rapidement localisé le suspect dans un boisé, avant de procéder à son arrestation, a précisé un porte-parole de la police.

Erik Peters / Agence QMI

Ce dernier a été rencontré par les enquêteurs et devrait comparaître plus tard dans la journée pour faire face à des accusations de vol qualifié et déguisement.

Le sac constituant le butin volé devrait être remis au propriétaire du commerce, selon la police, ajoutant qu’aucun coup de feu n’a été tiré par le suspect.