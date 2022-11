Que vont faire les Québécois avec les chèques de 400$ et 600$?

Les chèques de 400$ et 600$ devraient être versés dès lundi, au moment où les Québécois sont frappés de plein fouet par l’inflation.

La mesure avait été annoncée par la CAQ lors de la campagne électorale.

À l’approche des Fêtes, les personnes âgées de 18 ans et plus concernées par l’envoi des chèques recevront leur montant via dépôt direct ou par courrier.

Interrogés par TVA Nouvelles, des contribuables révèlent qu’ils n’entendent pas tous utiliser le chèque pour l’épicerie. Certains disent qu’ils vont l’utiliser pour voyager.

À l’inverse, plusieurs personnes ont souligné qu’elles utiliseront le chèque pour d’autres raisons.

«On va le placer de côté, parce qu’on ne sait pas ce qui s’en vient [...] comme l’épicerie et les besoins essentiels», a expliqué une citoyenne.

«Je vais payer mes dettes et je vais acheter des cadeaux à mes petits-enfants», a souligné une dame.

Rappelons que les contribuables ayant un revenu inférieur à 50 000$ recevront un chèque de 600$, et que ceux qui gagnent entre 50 000 et 100 000$ recevront un montant de 400$.