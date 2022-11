Vaccin contre la grippe: «vu que c'est gratuit, on va y aller»

Depuis l’annonce par Québec de la vaccination gratuite contre l’influenza pour tout le monde, les familles sont-elles au rendez-vous pour obtenir le vaccin?

• À lire aussi: Le vaccin gratuit contre l’influenza désormais offert à toute la population

• À lire aussi: Un enfant de quatre ans parmi les premiers décès de la grippe

La hausse vertigineuse des infections aux virus respiratoires dans la population, notamment chez les enfants, a incité le gouvernement a adopté une telle mesure.

Dans les hôpitaux pour enfants du Grand Montréal, les taux d’occupation des urgences dépassent les 100%.

Notre journaliste a constaté que l’affluence était faible à la clinique Chauveau de Montréal.

Certaines familles étaient au rendez-vous, mais elles attendent de connaitre davantage les mesures liées à la vaccination contre la grippe.

«On va commencer par la COVID, je pense que c’est plus dangereux pour lui. [...] Avant les Fêtes, pour grand-maman et grand-papa, c’est plus cela qui m’inquiète. Pour la grippe, on verra», souligne un père de famille.

D’autres saluent l’initiative de la gratuité du vaccin.

«Pour la vaccination contre la grippe, vu que c’est gratuit, on va y aller. [L’annonce de Québec] nous a encouragé fortement», dit un autre citoyen.

Les cliniques sont-elles prêtes pour une éventuelle affluence?

En raison du contexte actuel, des doses supplémentaires de vaccin pourraient être acheminées dans les cliniques pour répondre à la demande.

Le ministère de la Santé assure que le personnel nécessaire sera en place dans les cliniques de l’est de Montréal.

«Il y a plus d’inscriptions en ligne pour les trois prochains jours. Je ne vous dis pas que c’est complet, et l’achalandage n’est pas monstrueux et ingérable [...]. À partir de maintenant, sur le site de Chauveau, c’est 800 vaccins par jour qu’on peut administrer. On est au tour de 200, il reste vraiment beaucoup de capacité», indique Caroline Saint-Denis, responsable de la campagne de vaccination au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal