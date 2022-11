Le parolier Marcel Lefebvre est décédé

La nouvelle a été confirmée par des proches le lendemain. C’est le comédien Jean-Marie Lapointe qui a confirmé l’information à l’Agence QMI, dimanche.

«Quel grand homme qui nous quitte. Quelques jours après papa, son grand complice», a indiqué Jean-Marie Lapointe dans sa réponse.

Marcel Lefebvre a marqué la scène artistique québécoise. Il est notamment connu pour être l’auteur du titre «Chante-la ta chanson» de Jean Lapointe, qui est décédé il y a quelques jours. M. Lefebvre est aussi l’architecte derrière le succès de Diane Dufresne: «Un jour il viendra mon amour».

De grands noms de la chanson québécoise comme Ginette Reno et Roch Voisine ont également chanté ses œuvres. En compagnie de Paul Baillargeon, Marcel Lefebvre a écrit les paroles du titre «Une colombe» de Céline Dion.

Outre ses chansons et ritournelles commerciales, Marcel Lefebvre s’est également illustré dans le domaine des arts visuels. Peintre depuis toujours, il compte parmi les membres de l’Institut des arts figuratifs du Québec et a exposé dans plusieurs galeries, à Québec notamment. Ses tableaux représentant des oies blanches sont particulièrement prisés des collectionneurs, tant au Québec qu’à l’étranger.

L’homme s’est aussi fait connaître en tant que réalisateur et metteur en scène. Il conçut, entre autres, l’événement jeunesse au stade olympique lors de la visite papale de 1984, en plus de signer deux comédies musicales: «Le portier» et «La course au bonheur».

Le réalisateur Pierre Seguin a tenu à rendre hommage à Marcel Lefebvre dans une publication sur le réseau social Facebook. M. Seguin a notamment souligné l’impact de M. Lefebvre sur la scène artistique, mais aussi dans le monde de la publicité.

«Il a été pendant 20 années l'un des communicateurs les plus recherchés par le monde de la publicité au Québec où ses succès ne se comptent plus, a-t-il écrit. Marcel Lefebvre a collaboré avec Jacques Bouchard considéré comme le père de la publicité québécoise. Il lui a fourni quelques chansonnettes publicitaires mémorables (jingles): “Les petits puddings Laura Secord” (interprété par Nathalie Simard et René Simard) et “Mon bikini, ma brosse à dents” (interprété par Dominique Michel) entre autres.»