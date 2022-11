Le PQ fait son bilan et réclame une juste reconnaissance

Environ 175 membres du Parti québécois (PQ) sont réunis dimanche à Drummondville pour dresser un bilan de la dernière campagne et tenter de rétablir l’équilibre démocratique à l’Assemblée nationale.

Les péquistes rassemblés pour la première fois depuis les élections du 3 octobre 2022 comptaient prendre acte du résultat de la dernière campagne et discuter des façons de corriger les distorsions du mode de scrutin, a communiqué Joël Arseneau, député du PQ des Îles-de-la-Madeleine lors d’une mêlée de presse, dimanche matin avant le début de la conférence de coordination qui se tenait à huis clos au Best Western de Drummondville.

«On va tout faire pour faire progresser la question de la reconnaissance et de l’équilibre démocratique à l’Assemblée nationale», a-t-il déclaré.

Dures négociations

Le PQ a obtenu 14,6% des votes le 3 octobre dernier, mais a réussi à faire élire seulement trois députés au Québec, dont le chef Paul St-Pierre Plamondon, qui a reçu un accueil chaleureux de la part de ses pairs à son arrivée à la rencontre, dimanche matin.

Les membres de son parti sont déçus d’avoir dû négocier durement pour obtenir une reconnaissance à l’Assemblée nationale. «On voulait nous donner le strict minimum et, à la fin, on a arraché deux questions supplémentaires. On a arraché quelques dizaines de milliers de dollars supplémentaires également», a ajouté M. Arseneau

Ce député qui siège à l’Assemblée nationale depuis 2018 déplore le «blocage» observé dès le départ de la part du gouvernement des autres partis de l’opposition.

«On s’attendait bien évidemment à avoir davantage (...) une reconnaissance du chef et du groupe parlementaire», a-t-il commenté.

Les candidats défaits invités

Selon le président du PQ, Jocelyn Caron, tous les candidats péquistes de la dernière campagne électorale étaient exceptionnellement invités à prendre part à cette rencontre. «La plupart sont présents sauf certains qui travaillent aujourd’hui ou qui proviennent de régions plus éloignées», a-t-il précisé.

Le député des Îles-de-la-Madeleine assure que l’événement servira à aussi questionner les façons de faire au PQ et l’avenir du mouvement souverainiste. «On va partager un certain nombre d’éléments qui sont intéressants pour la suite.»

Il s’est dit très heureux de voir ces jeunes candidats qui ont fait une campagne avec conviction.

«Ils se sont assumés. Ils nous ont permis d’obtenir un score qui était fort honorable, à égalité presque avec les trois autres partis de l’opposition», a-t-il souligné.

M. Plamondon s’adressera aux médias à 12h30 pour dresser un bilan préliminaire et leur réflexion et effectuer des annonces.