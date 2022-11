Les événements hivernaux vont de l’avant malgré les défis à Québec

En pleine période d’inflation, des organisateurs d’événements hivernaux d’envergure à Québec n’ont pas peur de se relever les manches.

«La pénurie de matériel aussi, c'est incroyable, ça se répercute partout. On essaie de passer des commandes à des gens à Toronto. On n’a pas de réponse à nos courriels envoyés il y a deux semaines. Pour nous, c’est un peu un stress», raconte Patrick Dom, directeur général du Tournoi pee-wee.

M. Dom s’est dit étonné devant la difficulté de trouver des hôtels et des restaurants pour accueillir les équipes.

«C'est clair que certains hôteliers nous disent: "On n'est plus capable de prendre d'équipe, tout simplement, parce qu'il faut qu'on arrête de prendre des équipes parce qu'on n'a pas le personnel en tant que tel pour faire les chambres, on n'a pas le personnel pour servir les déjeuners le matin ou les repas le soir." C'est un peu dommage», souligne-t-il.

De son côté, le Carnaval de Québec subit aussi les impacts de l'explosion des prix.

«Il y a de l'inflation sur la glace. Il y a de l'inflation sur pas mal tout. Donc, on ne fait pas exception à ce niveau-là. Évidemment, on a été chambardé au niveau de certains de nos fournisseurs, donc des défis de relance de certaines entreprises, certains partenaires, mais aussi la main-d’œuvre, comme tout le monde», explique Marie-Ève Jacob, directrice générale du Carnaval de Québec.

Malgré tout, les organisateurs trouvent des façons de s'adapter pour présenter des événements qui créent des retombées économiques et qui plaisent aux Québécois, tout comme aux touristes.

«On a toujours été en mode solution sur tout, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'on va en arracher? C'est sûr. Mais est-ce qu'on va y arriver? Définitivement», pense le directeur général du Tournoi pee-wee.