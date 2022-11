4 trucs pour éviter les vols de colis

Les vols de colis risquent de se faire plus nombreux à l’approche du temps des fêtes en raison des millions de paquets qui seront livrés aux portes des Québécois.

Voici quatre trucs pour limiter les risques de vols.

1. Envoyer les colis ailleurs

Une solution simple pour éliminer le risque de vol est d’envoyer les commandes chez un parent, un voisin ou un ami qui sera chez lui lors de la date estimée de livraison.

Cela fait en sorte que les colis seront récupérés directement et n’auront donc pas le temps d’être à la vue du public.

Il est également possible de demander à un voisin de venir récupérer un colis chez soi lors d’une absence et d’aller, plus tard, le récupérer chez lui.

2. Laisser une note au livreur

Une note peut être laissée au livreur, lui indiquant un endroit à l’abri des regards pour déposer le colis.

Le paquet peut ainsi être caché derrière un buisson ou dans la cour arrière, par exemple.

Il aura ainsi moins de chances d’attirer l’attention des voleurs.

3. Se procurer une boîte aux lettres sécurisée

Des coffres ou des bacs munis de cadenas peuvent être achetés et constituent un endroit sécuritaire où livrer des items achetés en ligne.

Après avoir déposé un paquet, le livreur pourra ensuite barrer le coffre, faisant ainsi en sorte que le colis soit dans un endroit sûr et à l’abri des regards.

4. Garder l’œil ouvert

Les différents corps policiers sont au courant de la problématique des vols de colis et demandent à la population de demeurer vigilante.

Lorsqu’un comportement suspect est observé, il est conseillé de prendre en note des détails, comme le numéro de plaque d’immatriculation d’un véhicule suspect, et de contacter la police.

«Avec ces informations, on va aller voir dans le quartier et on va s’assurer que ces gens ne sont pas connu de nos services, indique la porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Isabelle Gendron. Les voleurs ont souvent des parcours prédéterminées que l’on peut identifier.»

Selon un sondage réalisé par la compagnie FedEx, au moins un canadien sur dix affirme avoir été victime d’un vol de colis en 2021.