Des milliers d’enfants espèrent la visite du père Noël

Les bureaux d'Opération père Noël, qui existe depuis 30 ans donne des cadeaux aux enfants dans le besoin au Québec. Notamment, les enfants de la DPJ.

L'an dernier, on a donné 21,000 cadeaux et cette année, on remarque déjà une hausse de la demande. On pense en donner un minimum de 24 000.

Mère Noël répond également aux demandes spéciales. Entre autres, un jeune homme a demandé une porte de chambre parce que sa maman ne pouvait lui en fournir une.

«On sent une hausse, mais on avait prévu la hausse», dit Thérèse Guillemette, cofondatrice d’Opération père Noël. «Si on répondait à tous les enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté, on aurait 180,000 demandes.»

L’an passé, l’organisme a desservi 21,000 enfants et puisqu’ils avaient suffisamment de donateurs, ils ont été en mesure de contacter d'autres organismes et les aider à distribuer plus de cadeaux.

Notre journaliste Véronique Lauzon est allée à la rencontre de quelques femmes qui ont déjà utilisé l’aide d’organismes comme Opération père Noël et admettent qu’elles n’hésiteraient pas à faire affaire avec ceux-ci si cela voulait dire qu’elles pouvaient mettre des cadeaux sous le sapin pour leurs enfants.

«Ma mère, je me souviens, était super émue de nous voir recevoir quand même des cadeaux», explique une dame. «On ne peut pas priver des enfants d'un Noël.»

Opération Père Noël n'est pas le seul organisme qui remarque une hausse de la demande des cadeaux de Noël. On espère donc que les Québécois qui le peuvent vont donner généreusement.