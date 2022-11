Des taux d’occupation qui atteignent 225% aux urgences

Le taux d’occupation du département d'urgence de l'hôpital de Montréal pour enfants a atteint 225%.

L’hôpital Maisonneuve-Rosemont (148%) et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (150%) affichent également des taux d’occupation préoccupants.

Bien que la situation soit problématique depuis plusieurs semaines, les derniers jours ont été marqués par une augmentation des visites pour des cas d’influenza, selon le chef des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, Dr François Marquis.

Cet important flux de patients met de la pression sur le personnel hospitalier.

«Ça a été particulièrement difficile en fin de semaine surtout parce qu’on sait qu’à chaque fois qu’on fait entrer des patients, ça va devenir des temps supplémentaires obligés», explique-t-il.

Le Dr Marquis indique également que les quarts de nuits, en particulier, ont été difficiles ces derniers jours.

«Tous les patients ont été traités, mais ça prend beaucoup de vire voltage et d’acrobatie administrative pour réussir à le faire», continue-t-il.

De sont côté, le président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, Dr Gilbert Boucher, observe des améliorations, ces derniers jours, en ce qui a trait à la ligne 811.

Cette ressource permet aux patients d’être dirigés vers la ressource appropriée dans le but de désengorger les urgences.

«On sait qu’il y a eu des problèmes avec le 811 dans les dernières semaines, mais ils ont été résolus, explique-t-il. Il faut que la population sache que ce service existe.»

Il affirme cependant que les prochaines semaines seront difficiles pour le réseau de la santé.

«Ça faisait deux ou trois semaines que les choses étaient plus stables, mais maintenant, c’est le seau d’eau de l’influenza qui nous tombe dessus et ça va probablement être très difficile dans les prochaines semaines», admet-il.

Le Dr Boucher travaille avec la cellule de crise mise en place par le ministère de la Santé afin de trouver des solutions.

«On a des rencontres régulières et tout le monde travaille ensemble parce qu’on sait que l’hiver sera excessivement long, dit-il. Il faut qu’on livre [...] et on espère que ça va arriver bientôt.»

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est quant à lui engagé, samedi, à régler le problème d’ici Noël.