Girard fera le point sur la situation économique jeudi prochain

C’est le jeudi 8 décembre que le ministre québécois des Finances, Eric Girard, fera le point sur la situation économique et financière du Québec.

Dans les dernières semaines, le ministre Girard a souligné que le pic de l’inflation a selon lui déjà été atteint, réaffirmant qu’il évalue à 50% les possibilités d’une récession.

«Lorsqu’on regarde l’ensemble des composantes liées à l’inflation, avec le fait que l’économie ralentit, avec le fait que les prix de l’énergie et des aliments se sont stabilisés, non seulement le sommet est derrière nous, mais on peut anticiper que (...) l’inflation va continuer de diminuer en 2023», avait-il déclaré.

«Au niveau de la récession, on dit qu’il y a environ 50 % de possibilité de récession. Mais il y a 100 % de probabilité que la croissance va être plus faible en 2023 qu’en 2022 (...). Je pense que c’est ça qui est important», avait ajouté le ministre.