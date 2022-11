Helena Bonham Carter défend Johnny Depp contre la «cancel culture»

Helena Bonham Carter défend Johnny Depp tout en partageant ses réflexions sur la «cancel culture».

Dans une interview avec le Times US publiée samedi 25 novembre, la star d'Enola Holmes a déploré que la «culture de l'annulation» ait affecté le parrain de ses enfants, Johnny Depp.

«Je déteste la culture de l'annulation. C'est devenu hystérique et il y a une sorte de chasse aux sorcières et un manque de compréhension. C'est le problème avec ces choses : les gens vont sauter dans le train en marche parce que c'est la tendance et pour en être la tête d'affiche», a-t-elle affirmé.

L'actrice a utilisé le procès en diffamation entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard plus tôt cette année comme un exemple, accusant Amber Heard de monter sur le «balancier» alors que le «balancier de #MeToo (est) en train de revenir en arrière».

Malgré le discours entourant le procès qui a duré six semaines, Helena Bonham Carter a expliqué qu'elle pense que Johnny Depp a été «complètement innocenté» par la décision du tribunal – qui lui a accordé 10 millions de dollars de dommages compensatoires et 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

«Je pense qu'il va bien maintenant, a résumé l’actrice. Totalement bien.»

Elle a évoqué le backlash que J K Rowling a reçu depuis la publication d'un essai contenant des commentaires transphobes. «C'est horrible, un tas de connards. Je pense qu'elle a été harcelée, a ajouté Helena Bonham Carter. Ça a été poussé à l'extrême, le jugement des gens.»

Helena Bonham Carter a joué le rôle de Bellatrix Lestrange dans les adaptations cinématographiques de la série de livres Harry Potter de J K Rowling.