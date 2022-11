«La rivalité Canadiens-Nordiques devrait encore exister»

La rivalité entre les Canadiens et les Nordiques a été très marquante pour les amateurs de hockey du Québec.

• À lire aussi: Le Canada champion de la Coupe Davis!

• À lire aussi: Le Rouge et Or de l’Université Laval remporte la Coupe Vanier

La série documentaire «Canadiens Nordiques - La rivalité», produite par Réjean Tremblay et Mathias Brunet et diffusée à compter de mardi sur la plateforme Vrai, permet d’en revivre toute l’intensité.

«Ce qu’on apprend, c’est qu’on prend conscience comment ç’a été une période unique dans l’histoire du Québec», a souligné Réjean Tremblay.

«C’est à peu près les seuls 15 ans dans l’histoire du Québec où on a eu une chance de jouer égal avec l’establishment anglophone.»

Deux de ses plus grands acteurs, Jean Perron et Michel Bergeron, s’en rappellent avec nostalgie.

«Ça me fait revire des souvenirs. C’est très émotif», a confié Bergeron en entrevue à l’émission La Poche bleue le midi, lundi, sur les ondes de TVA Sports.

«La beauté dans tout ça, c’est qu’on en parle encore aujourd’hui, a-t-il ajouté. C’est, tous sports confondus, la plus belle rivalité que j’ai connue. Les gens ont tellement apprécié.

«À l’époque, on jouait deux matchs d’exhibition, huit parties en saison régulière, en plus des séries éliminatoires. On avait donc l’impression de vivre avec les Canadiens. Les gens voulaient savoir c’était quand le prochain match. C’était la folie!»

Perron regrette lui aussi la disparation des Nordiques. «La rivalité devrait encore exister. C’est de valeur que les Nordiques n’existent plus.»