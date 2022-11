La table de chevet «chargée» d’Elon Musk

Le président-directeur général de Twitter, Elon Musk, a publié lundi une photo de sa table de chevet sur le réseau social où se trouvent, entre autres, deux fausses armes à feu, une amulette bouddhiste et des cannettes de Coke diète.

L’une des deux armes est une réplique du pistolet à silex de George Washington, rangé dans une boîte en bois et dont le couvercle ouvert montre la peinture d’Emanuel Leutze représentant le premier président américain traversant la rivière Delaware.

Juste devant, on trouve une réplique du révolver Diamondback .357 vu dans le jeu vidéo «Deus Ex: Human Revolution».

Près des armes factices, on peut voir ce qui ressemble à une amulette bouddhiste tibétaine Vajra Do, utilisée pour la méditation, et à côté de laquelle trônent quatre cannettes de Coke diète et une bouteille d’eau.

Derrière la lampe de chevet, on peut distinguer un ensemble de trois petits livres de la Déclaration d’Indépendance, de la Constitution des États-Unis et une copie du livre «George Washington’s Rules of Civility and Decent Behaviour in Company and Conversation», publié par Applewood Books.

La légende «Ma table de chevet» accompagne la photo. «Je n’ai aucune excuse pour l’absence de dessous de verres».

CAPTURE D'ÉCRAN/TWITTER/ELON MUSK

Aucune autre information n’apparaît dans le post. Difficile de savoir si Musk a pris la photo ou si c’est même sa table de chevet.

L’homme de 51 ans a une longue expérience de tweets provocateurs derrière lui, une habitude qui a fait l’objet d’une attention accrue depuis que Musk a acquis la plateforme, en octobre.

Musk a toujours été transparent quant à son point de vue sur la possession d’armes à feu. En mai dernier, il avait révélé qu’il soutenait le deuxième amendement, même s’il estime que des «vérifications rigoureuses des antécédents» devraient être exigées pour chaque achat.

«Je crois fortement que le droit de porter une arme est une garantie importante contre la tyrannie potentielle d’un gouvernement. Historiquement, maintenir leur pouvoir sur la population est la raison pour laquelle les gouvernements ne permettent pas la possession d’armes à feu», avait-il déclaré.

Il a tout de même ajouté que la vente d'armes d'assaut devait être limitée, par exemple pour ceux qui vivent dans «un endroit à haut risque, comme au milieu de guerres de gangs» ou pour les propriétaires de stand de tir.

Le remaniement récent des opérations de Twitter a suscité de vives critiques de la part des détracteurs de Musk, certains estimant que son approche «absolutiste» de la liberté d’expression pourrait laisser la place à plus de discours de haine et des comportements dangereux sur la plateforme.