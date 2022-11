LE PIB du Québec a augmenté de 0,1 % en août 2022

Après avoir baissé, le produit intérieur brut (PIB) a légèrement augmenté au Québec en août, en raison notamment des hausses observées dans les secteurs de la construction et de l'extraction minière.

Le PIB a ainsi augmenté de 0,1 % au Québec en août 2022, à la suite d’une baisse de 0,4 % en juillet, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Le niveau de production des industries de services a augmenté de 0,1 % en août, à la suite d'une baisse de 0,1 % en juillet.

En effet, le commerce de gros (+ 2,2 %), le commerce de détail (+ 1,6 %) et les administrations publiques (+ 0,7 %) ont affiché les hausses les plus notables, ce qui a contrebalancé les baisses observées dans les secteurs des soins de santé et de l'assistance sociale (- 0,6 %), des services d'enseignement (- 0,6 %) et des services professionnels, scientifiques et techniques (- 0,4 %).

Le niveau de production des industries de biens est demeuré inchangé en août par rapport au mois précédent, après quatre replis mensuels consécutifs. Les hausses observées dans les secteurs de la construction (+ 3,1 %) et de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de pétrole et de gaz (+ 4,3 %) ont été contrebalancées par la baisse dans le secteur de la fabrication (- 2,3 %).

Augmentation de 3,5 % depuis le début de l’année

Pour les huit premiers mois de l'année 2022, le PIB réel du Québec est de 3,5 % plus élevé que celui des mêmes mois de 2021, a également ajouté l’ISQ.

Les secteurs de la fabrication (+ 3,8 %), des services d'hébergement et de restauration (+ 28,8 %), des services d'enseignement (+ 6,6 %), des services professionnels, scientifiques et techniques (+ 5,6 %), du transport et de l'entreposage (+ 11,2 %) et du commerce de détail (+ 4,9 %) ont notamment contribué à cette croissance.

Selon les informations publiées par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a augmenté de 0,1 % en août 2022, par rapport au mois précédent.