Manger des pommes de terre pour perdre du poids?

Lorsqu’on parle d’aliments sains, on ne pense pas nécessairement aux pommes de terre. Celles-ci ont acquis la réputation de provoquer une prise de poids et un risque accru de diabète de type 2, et se retrouvent souvent sur une liste d'aliments à éviter, en particulier pour les personnes présentant une résistance à l'insuline.

Pourtant, une nouvelle étude du Pennington Biomedical Research Center, publiée dans le Journal of Medicinal Food, indique que les pommes de terre n'augmentent pas ce risque, sont remplies de nutriments clés et regorgent de bienfaits pour la santé.

L'étude qui s’est déroulée à Bâton-Rouge en Louisiane regroupait 36 participants âgés de 18 à 60 ans en surpoids, obèses ou résistants à l'insuline.

Dans cette étude, les participants recevaient des repas contrôlés cuisinés avec des aliments largement disponibles en épiceries, notamment des haricots, des pois et de la viande ou du poisson, ou des pommes de terre blanches avec de la viande ou du poisson.

Les deux régimes étaient riches en fruits et légumes et remplaçaient environ 40 % de la consommation typique de viande par des haricots et des pois ou des pommes de terre.

Pour augmenter la teneur en fibres alimentaires des pommes de terre, elles ont été bouillies avec la peau intacte puis réfrigérées entre 12 et 24 heures. Les pommes de terre ont été incorporées dans les plats principaux du dîner du souper, tels que le pâté chinois et les crevettes et pommes de terre crémeuses.

Candida Rebello, professeure adjointe à Pennington Biomedical et coinvestigatrice de l'étude, a affirmé que celle-ci a démontré que, contrairement à la croyance populaire, les pommes de terre n'ont pas d'impact négatif sur la glycémie et qu’en fait, les personnes qui ont participé à l’étude ont perdu du poids lors du processus.