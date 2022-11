Production agricole: un crédit d’impôt pour l’achat local réclamé

La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) demande au gouvernement d’instaurer un crédit d’impôt remboursable à l'achat d'aliments locaux.

Selon l'organisation jeunesse, il s’agirait d’un puissant incitatif pour la consommation de produits d’ici.

«Ceux qui font leur propre mise en marché ont besoin des consommateurs du Québec. À partir du moment où le prix est plus cher, à partir du moment où le consommateur n’est pas là, le revenu n’est pas là non plus [...] On veut inciter les consommateurs, même si parfois c’est plus cher, à aller acheter les produits», souligne la présidente de la FRAQ, Julie Bissonnette.

Cette mesure permettrait aussi de diminuer le transport routier et de soutenir les économies régionales.

«C’est pour encourager la production d’aliments dans notre Québec et vitaliser les campagnes, de garder vivantes les campagnes avec des entreprises florissantes, en santé économique aussi. Mais pour ça, ça prend une demande, ça ne prend pas juste une offre et ça la prend aussi à long terme», explique la propriétaire de la Fromagerie Nouvelle-France, à Québec, Marie-Chantal Houde.

C’est elle qui avait d’abord lancé l’idée d’un tel crédit d’impôt, en décembre 2018, lors du Congrès général de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

«Aujourd’hui, on a toute la technologie informatique pour pouvoir comptabiliser les achats locaux des gens.»

Chose certaine, il est urgent d’agir pour des producteurs maraîchers, qui ont observé une baisse de 20% des ventes de paniers bios cette année.

«Les coûts de production sont plus élevés ici, la réciprocité des normes, on a des normes à respecter, tout le temps un petit peu plus élevées, c'est sûr que ça nous permettrait de rivaliser un petit peu avec la compétition internationale», indique la productrice maraîchère de l’Île d’Orléans, Julie-Ann Blouin.

Cette mesure n’est qu’une des 19 revendications dévoilées lundi par la FRAQ, qui croit que l’autonomie alimentaire doit devenir une priorité au Québec.

«Quand on les produit localement nos aliments, on n’est pas dépendant d’autres pays et on n’est pas dépendant justement du prix de conteneurs exorbitant qui explose comme on a vu dans les dernières années ou du prix du pétrole qui explose pour le transport», mentionne Mme Houde.

Afin d’y arriver, l’organisation soutient qu’il est impératif d’appuyer et de favoriser la relève en agriculture par des incitatifs fiscaux, une meilleure aide financière et la valorisation de la profession.

Cette liste de revendications a été établie grâce aux demandes présentées lors des congrès de l'organisation ainsi qu’aux résultats de consultations tenues auprès de 8 000 jeunes agriculteurs québécois.

-Avec les informations de Sébastien Dubois