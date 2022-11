Un homme de Cacouna porté disparu depuis samedi

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver un homme qui aurait disparu le 26 novembre à Cacouna, dans le Bas-Saint-Laurent.

Alexandre Imbeault, 35 ans, se déplacerait à bord d’un véhicule Toyota Corolla gris immatriculé G89 FRE et pourrait se trouver dans la région de Montréal.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme mesure 1,71 (5 pieds 7 pouces) et pèse 86 kg (184 livres). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns, et il a un tatouage de diable sur la poitrine.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau d’hiver noir avec capuchon orange de la compagnie BML et des jeans troués.

Toute personne qui apercevrait Alexandre Imbeault est priée de communiquer avec le 911 ou confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.