Un homme usurpe une identité avant de tuer la famille d'une adolescente

Un ancien officier de police de Virginie, soupçonné d'avoir assassiné la famille d'une adolescente à Riverside, en Californie, après s’être faussement identifié en ligne, a été tué dans une fusillade alors qu'il tentait de fuir les autorités.

Selon CNN, l'ex-policier a été identifié comme étant Austin Lee Edwards, 28 ans, de North Chesterfield en Virginie. Les détectives ont déclaré qu'ils pensaient qu'Edwards avait rencontré l'adolescente par le biais de «catfishing», une forme de tromperie en ligne dans laquelle quelqu'un prétend être une personne différente.

CNN rapporte que des agents de la police de Riverside ont été appelés pour vérifier le bien-être d'une jeune femme qui apparaissait troublée alors qu’elle était à bord du véhicule d’un homme conduisant un véhicule rouge.

Pendant que les agents répondaient à l’appel, les répartiteurs du 911 ont commencé à recevoir des appels concernant un incendie dans le même quartier, à quelques maisons seulement de l'origine du contrôle de l'aide sociale.

Les pompiers ont découvert trois victimes adultes allongées dans l'entrée principale de la maison en flammes. Lorsqu'ils les ont tirés à l'extérieur, il a été déterminé qu'ils avaient été victimes d'un homicide.

CNN a appris qu’une enquête préliminaire de la police de Riverside a déterminé que la jeune femme décrite dans l'appel initial était une adolescente qui vivait là où l'incendie et les homicides se sont produits.

Selon la police, Edwards avait développé une relation en ligne avec l'adolescente et obtenu ses informations personnelles. Il a ensuite voyagé de Virginie à Riverside, où il a garé son véhicule dans l'allée d'un voisin et a marché jusqu'au domicile de l'adolescente. Les autorités pensent qu'Edwards a assassiné le grand-père, la grand-mère et la mère de l'adolescente avant de retourner à son véhicule avec la jeune femme et quitter les lieux.

Plusieurs heures après la découverte des corps, Edwards a été aperçu en train de conduire accompagné de l'adolescente dans le comté de San Bernardino.

Selon le communiqué de la ville de Riverside, Edwards aurait échangé des coups de feu avec les policiers du comté de San Bernardino qui tentaient de l'arrêter, a été abattu par ceux-ci et a ensuite été déclaré mort sur les lieux.

L'adolescente n'a pas été blessée et a ensuite été placée en garde à vue par le département des services sociaux publics du comté de Riverside, a indiqué la police à CNN.